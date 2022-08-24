Елинский. Мясо – что надо!
Тушенка и мясные консервы оптом
«Елинский пищевой комбинат» – известное в масштабах всей страны предприятие, основным направлением которого является производство мясной консервации. Продажа мясных консервов и тушенки осуществляется по всей территории России через региональных дистрибьюторов и федеральные торговые сети.
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КомпанияНемного о компании
Тушенка и мясные консервы «Елинского пищевого комбината» пользуются высоким спросом и заслуженным доверием покупателей. Ассортимент предприятия обеспечивает потребности покупателя во всех ценовых сегментах мясоконсервного рынка.
Ключевыми преимуществами «Елинского пищевого комбината» являются стабильно высокое качество поставляемой продукции, использование только отборного мяса, строгое соблюдение ГОСТов, технологий и рецептуры.
В компании реализована уникальная для России многоступенчатая система контроля качества на всех стадиях: тщательный выбор высококачественного сырья, современное производство, исключающее «человеческий фактор», контроль выходной продукции, контроль продукции перед отпуском клиентам и регулярное тестирование качества образцов, купленных на полках реальных магазинов.
Продукция «Елинского пищевого комбината» –
эталон качества мясных консервов в России.
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