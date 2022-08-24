Тушенка и мясные консервы «Елинского пищевого комбината» пользуются высоким спросом и заслуженным доверием покупателей. Ассортимент предприятия обеспечивает потребности покупателя во всех ценовых сегментах мясоконсервного рынка.

Ключевыми преимуществами «Елинского пищевого комбината» являются стабильно высокое качество поставляемой продукции, использование только отборного мяса, строгое соблюдение ГОСТов, технологий и рецептуры.

В компании реализована уникальная для России многоступенчатая система контроля качества на всех стадиях: тщательный выбор высококачественного сырья, современное производство, исключающее «человеческий фактор», контроль выходной продукции, контроль продукции перед отпуском клиентам и регулярное тестирование качества образцов, купленных на полках реальных магазинов.

Продукция «Елинского пищевого комбината» –

эталон качества мясных консервов в России.