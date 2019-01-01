АссортиментЕлинского пищевого комбината

Мясные консервы марки Елинский – это вкусные, питательные и натуральные мясные продукты без
консервантов, удобные в хранении и безопасные в употреблении. Ассортимент Елинского пищевого
комбината насчитывает более 80 позиций.

Золотая серия Армия России Елинский Премиум Елинский Экстра Елинский ГОСТ Паштеты Мясные каши Халяль Ветчина

Мясные консервы "Золотая серия"Эталон качества по ГОСТ

Представляем премиальную линейку мясной продукции "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ" - тушеные говядина, свинина, ветчина и деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам из мяса высочайшего качества, строго по ГОСТ.


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Мясные консервы «Армия России» Компания "Елинский пищевой комбинат" представляет

Компания «Елинский Пищевой Комбинат» является поставщиком Российской Армии и обладает эксклюзивным правом на использование товарного знака Армия России. Продукт выпускается под контролем Военторга. Настоящая говяжья и свиная тушенка, приготовленная из отборного мяса строго по ГОСТ! Ощутите традиционный вкус армейской тушёнки!

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Елинский ПремиумТушеная говядина, какой она должна быть

Елинский Премиум – это идеальная тушеная говядина и свинина, какой она должна быть. Лишь только открыв банку с удобным кольцом, вы увидите большие цельные кусочки отборного мяса премиального качества без единой жилки, покрытые белой шапкой жира и ощутите аромат специй, от которого не в силах устоять ни один ценитель настоящей тушенки.

Елинский ЭкстраИз отборного мяса высшего сорта

Елинский Экстра – это тушеная говядина и свинина, приготовленная из отборного мяса высшего сорта. Мясо без единой жилки, насыщенный мясной сок со специями не оставит равнодушным ни одного поклонника настоящей мясной тушенки.

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Елинский ГОСТ КлассикаМясные консервы высшего качества

Елинский ГОСТ – линейка мясных консервов высшего качества. Тушеные говядина и свинина приготовлены из отборного мяса по традиционному рецепту без консервантов: только мясо, жир, лук, соль, перец и лавровый лист.

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Мясные каши ЕлинскийМясные консервы высшего качества

Каши - это готовый к употреблению продукт, который нужно только разогреть. В приготовлении используется мясо и отборная крупа высшего сорта с добавлением натуральных специй.

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Паштеты ЕлинскийНежная и вкусная закуска

Нежные вкусные паштеты Елинский из гусиной, куриной, говяжьей печени или печени индейки, а также серии с добавлением специй в зависимости от вкуса продукта. Паштеты порадуют всех, кто любит подкрепиться питательным бутербродом за чашкой чая или кофе.

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ХаляльЭталонное качество

Марка "Халяль" подтверждает, что продукты выработаны в соответствии с мусульманскими традициями и не содержат в себе запрещённые компоненты.

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Ветчина Елинскийделикатесы из отборного мяса

Отличный вкус и аромат ветчин понравится всем любителям мясных деликатесов. Ветчина от Елинского отлично поможет разнообразить праздничный и повседневный стол, приготовить вкуснейшие сэндвичи и украсить салаты или пиццу.

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