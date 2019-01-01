АссортиментЕлинского пищевого комбината
Мясные консервы марки Елинский – это вкусные, питательные и натуральные мясные продукты без
консервантов, удобные в хранении и безопасные в употреблении. Ассортимент Елинского пищевого
комбината насчитывает более 80 позиций.
|Золотая серия
|Армия России
|Елинский Премиум
|Елинский Экстра
|Елинский ГОСТ
|Паштеты
|Мясные каши
|Халяль
|Ветчина
Мясные консервы «Армия России» Компания "Елинский пищевой комбинат" представляет
Компания «Елинский Пищевой Комбинат» является поставщиком Российской Армии и обладает эксклюзивным правом на использование товарного знака Армия России. Продукт выпускается под контролем Военторга. Настоящая говяжья и свиная тушенка, приготовленная из отборного мяса строго по ГОСТ! Ощутите традиционный вкус армейской тушёнки!