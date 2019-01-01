Елинский Премиум – это идеальная тушеная говядина и свинина, какой она должна быть. Лишь только открыв банку с удобным кольцом, вы увидите большие цельные кусочки отборного мяса премиального качества без единой жилки, покрытые белой шапкой жира и ощутите аромат специй, от которого не в силах устоять ни один ценитель настоящей тушенки.